Ideal für die süßen Fruchtknödel sind Zwetschgen. Sie sind kleiner als Pflaumen, oft intensiver im Geschmack und lassen sich leichter in den Kartoffelteig einwickeln. Außerdem zerkochen sie nicht so schnell. Die Zubereitung ist einfach, das Formen der kleinen Ködel ist allerdings Fleißarbeit.

Die Zwetschgen werden mit einem Geschirrtuch geputzt, bevor sie in die Knödel kommen. Der Stein bleibt drin, sonst zerkochen die Pflaumen zu schnell. Gerade Kindern macht es Spaß am Ende die Kerne am Tellerrand zu zählen, um zu schauen, wer die meisten Zwetschgenknödel verputzt hat. Mit bemehlten Händen werden nun die Zwetschgen in kleine Portionen Teig gesteckt und zu runden Knödeln geformt.