Rosen entwickeln kurz nach dem Aufblühen den stärksten Duft. Diese Rosenblüten sollten an einem trockenen Tag am späten Vormittag geschnitten werden. Die Rosenblüten werden auf Trocknungssiebe oder Backbleche, die mit Küchentuch ausgelegt sind, dünn verteilt. Idealerweise stellt man sie an eine trockenen lichtarmen Ort im Haus. An warmen Tagen sind sie bereits nach drei bis vier Tagen durchgetrocknet.

Die Blüten werden geschnitten und in luftigen Körben transportiert. Bildrechte: MDR Garten/Brigitte Goss