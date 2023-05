Marcel Rothe ist Physiotherapeut und Pilatestrainer in Erfurt. Zu seinen Patienten gehören auch Hobbygärtner, die vor allem über Schmerzen im Rücken und Nackenbereich klagen oder mit den Kniegelenken Probleme haben.

"Bei Bewegungsabläufen während der Gartenarbeit kann man viel falsch machen", sagt der Physiotherapeut. In kurzen Videos zeigt und erklärt er, wie Lasten richtig gehoben werden und welche Haltungen beim Unkraut zupfen, Rücken und Nacken schonen. Zusätzlich hat er sich ein Trainingsprogramm ausgedacht, um die Muskeln zu stärken und den Rücken zu kräftigen. Die einfachen Übungen können bequem im Garten absolviert werden, am besten gleich nach der Gartenarbeit - oder einfach zwischendurch. Also, legen Sie die Hacke kurz zur Seite und los geht's!