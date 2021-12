Bitterstoffe fördern die Verdauung Die Bitterstoffe aus Chicorée, Fenchel und Gänseblümchen regen den Gallenfluss an und helfen so bei der Verdauung fetthaltiger Speisen. Daher ist es eine gute Idee, zum Festbraten auch einen Wintersalat zu reichen.



Man findet gesunde Bitterstoffe außerdem in Wintergemüse wie Rosenkohl oder Rotkohl, in Gewürzen wie Kümmel oder Fenchelsamen und in Kräutern wie Beifuß, Löwenzahn oder Oregano.