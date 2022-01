Auch wenn das Aussehen an Spargel erinnert und Schwarzwurzeln gern auch als "Winterspargel" oder "Arme-Leute-Spargel" bezeichnet werden, haben beide Stangengemüse weder botanisch noch geschmacklich viel miteinander gemein. Schwarzwurzeln schmecken sehr viel kräftiger und würziger als die Edelstangen - und sind sehr viel günstiger im Einkauf.

Im Supermarktregal fristen Schwarzwurzeln in der Regel ein Nischendasein. In gut sortierten Geschäften sowie auf Wochenmärkten sind sie jedoch meist problemlos zu bekommen. Das traditionelle Wintergemüse kann außerdem unkompliziert im eigenen Garten angebaut werden .

Stellen Sie vor dem Schälen einen Topf mit Wasser bereit, das einen Schuss Essig oder Zitrone enthält. Geschälte Schwarzwurzeln oxidieren an der Luft, die Säure im Wasser verhindert die unschöne Braunfärbung. Legen Sie die geschälten Stangen also sofort in das vorbereitete Wasser. Geben Sie außerdem einen Tropfen Speiseöl ins Wasser, um zu verhindern, dass der Milchsaft der Schwarzwurzeln Ihr Kochgeschirr verklebt.