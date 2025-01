Winterküche Rezept: Salat mit Topinambur und Wurzelgemüsen

Hauptinhalt

10. Januar 2025, 12:25 Uhr

Topinambur gibt es in heimischen Küchen nur selten. Dabei steuert die Knolle einen tollen, nussigen Geschmack bei. So wie in unserem Salat-Rezept von Hobbykoch Steffen Truckenbrodt. Er kombiniert Tobinambur mit anderen Wintergemüsen und vielen Kräutern.