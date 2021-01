In der Region am Bodensee kommt jede Generation auf ihre Kosten. Der ganze See ist von zahlreichen Naturschutzgebieten umgeben. Viele verschiedene Blühpflanzen wachsen hier, die unterschiedlichsten Vogelarten finden hier ihre Brutplätze. Vor allem für Garteninteressierte bietet das Gebiet rund um den See viele Ausflugsmöglichkeiten. Private Gärten öffnen hier ebenso ihre Tore wie große historische Parks. Wer möchte, kann die Region wunderbar mit dem Fahrrad erkunden, die Fahrradwege sind perfekt ausgebaut. Einmal um den See auf dem Bodensee-Radweg sind es rund 260 Kilometer. Die Natur, die vielen Gärten und Parks an der Strecke bieten Abwechslung.