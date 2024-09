Kürbisausstellung im Schlosspark Lichtenwalde

1 min

Riesige Skulpturen aus Kürbissen haben den barocken Schlosspark von Lichtenwalde in ein märchenhaftes Wunderland verwandelt. Selbst Hand anlegen kann man auch, beim täglichem Kürbisschnitzen im Schlossinnenhof.

"Kürbisfestival Royal" heißt es in diesem Jahr hier zum ersten Mal. Riesige Skulpturen gestaltet aus tausenden von Kürbissen haben den barocken Schlosspark in ein märchenhaftes Wunderland verwandelt. So begegnen die Besucher beispielsweise dem majestätischen Froschkönig, treffen auf stattliche Ritter und sogar Neptun, der Herrscher der Meere, gibt sich hier ein Stelldichein. Selbst wenn auch er ganz und gar aus Kürbissen besteht. Selbst Hand anlegen kann man auch, beim täglichem Kürbisschnitzen im Schlossinnenhof - noch bis zum 3. November 2024.