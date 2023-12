Die Apfelscheiben werden etwa eine Stunde lang in Orangensaft oder Sirup eingelegt. Sie dürfen nicht zu dünn sein, da sie sonst matschen. Anschließend auf ein Backblech legen und nach Lust und Laune mit Orangenzucker, Zimt oder Ingwer marinieren. Dann werden sie im Backofen auf einem Blech getrocknet. Stellen Sie die niedrigste Temperatur am Ofen ein und lassen sie die Herdtür offen. Wahlweise kann auch Lavendel- oder Rosenzucker aus frischen Blüten verwendet werden - je nachdem, was man hat.

Carola Sedlacek aromatisiert ihren Zucker je nach Saison, immer wieder neu. Grundsätzlich gilt: 4 Teile Früchte oder Blüten, ein Teil Zucker. Die Bio-Orangen werden geschält. Verwendet wird aber nur die äußere orangefarbene Schale der Frucht. Das weiße schmeckt bitter und muss dringend entfernt werden.



Dann Zucker und Schalen mit einem leistungsstarken Pürierer zermalmen. So entsteht eine sehr intensive, aromatische Masse, die für Früchte und Desserts verwendet werden kann. Die Masse kann auch auf ein Backblech gestrichen und dann getrocknet werden, so bleibt der Zucker lange haltbar. (Bei geöffneter Tür, auf niedrigster Stufe 1 bis zwei stunden). In Klumpen hält sich das Aroma besser. Vor dem Gebrauch kann der Zucker in einer Küchenmaschine zu Pulver verarbeiten werden.