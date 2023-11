Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Plastikfrei basteln Adventsgesteck ohne Kunststoff - mit Blättern als Steckmasse

21. November 2023, 14:36 Uhr

Deko und Basteleien in der Floristik kommen kaum ohne Steckmasse aus. Die ist in den meisten Fällen aus Kunststoff hergestellt. Natürliche Steckmassen sind nur in ausgewählten Geschäften erhältlich. Mit einem einfachen Trick kannst du Äste und Zapfen auch ohne die Kunstmasse plastikfrei in die gewünschte Form bringen.