Sein eigener Adventskranz soll etwas ganz Besonderes werden. MDR Gartenflorist Thorsten Wösthaus will gleich zwölf verschiedene Pflanzen verwenden. In einen Kranzrohling schlägt er mit einem Hammer vier lange Nägel als Beine ein. So steht der Kranz schön stabil und leicht erhöht. Daran werden die Zweige der Pflanzen sorgfältig mit Draht festgebunden.

Ob Zweige von Nobilistanne, Fadenzypresse oder Stechpalme: Jede Pflanze soll zur Geltung kommen. Dafür bindet Florist Wösthaus die in Textur und Grüntönen sehr unterschiedlichen Zweige eng auf- und hintereinander "Ich möchte, dass der Kranz lebendig ist und in alle Richtungen geht. Ein bisschen wild", erklärt Wösthaus seinen Plan. Aber nicht nur abgeschnittene Zweige verwendet der Florist. Auch Pflanzen, die Wasser brauchen, wie Silberblätter oder Christrose dürfen in den Kranz. Sie werden in kleine, mit Wasser gefüllte Röhrchen mit Gummidichtungen und dann zwischen die Zweige gesteckt. "So wirkt der Kranz natürlich", erklärt Wösthaus.