Weihnachtliche Dekoration Aus Hartriegelzweigen und Kräutern einen Adventskranz binden

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Lisa-Marie Kaspar

Selbst im winterlichen Garten findet man ansehnliche Materialien, um Adventsschmuck herzustellen. Klassisch ist der Kranz, den man in jeder Jahreszeit als ursprüngliches Gestaltungselement wiederfindet. Der Kranz ist ein Symbol in unserer Kultur für den Kreislauf des Lebens - so wie wir es im Garten erleben. Gärtnerin Brigitte Goss hat die Materialien im eigenen Garten gefunden und erklärt, wie ein natürlicher Adventskranz aus Hartriegelzweigen und Kräutern gebunden wird.