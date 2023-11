Weihnachtsdeko Einen Adventskranz plastikfrei gestalten

Steckmasse Bei Steckmasse handelt es sich um ein Phenol-Formaldehyd-Gemisch, also ein Plastik. Diesen Schaum gibt es zum Verarbeiten von trockenen und frischen Materialien. Leider gelangt dadurch immer wieder Mikroplastik in die Umwelt. Außerdem ist Steckmasse nicht wiederverwendbar, da die Struktur durch das Stecken zerstört wird und die Saugfähigkeit nach der ersten Nutzung nachlässt.

Statt Heißkleber eignen sich so genannte Strohblumennadeln oder auch Kranznadeln, um Materialien an der Basis zu befestigen. Bei einem Strohkranz als Gerüst funktioniert das sehr gut. Auch Draht oder Naturgarn eignet sich, um verschiedenste Dekoelemente am Kranz zu befestigen.