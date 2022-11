Von diesem Anfang aus arbeiten Sie sich nun entgegen Liegerichtung der Zweige vor. Bringen Sie Schicht für Schicht neue Zweige auf den Ring. Wickeln Sie den Draht dabei immer weiter ab, legen ein paar unterschiedliche Grünzweige und Hölzer an und ziehen den Draht fest. Die folgende Schicht sollte die Stielenden der vorherigen Schicht um einige Zentimeter überragen, sodass auch der Bindedraht gut verdeckt wird. Achten Sie darauf, dass der Strohring unter zwei übereinanderliegenden Schichten blickdicht verborgen wird. So arbeiten Sie sich einmal um den gesamten Ring.

Sind Sie am Anfang angekommen, versuchen Sie die Stilenden der letzten Schicht unter die erste Schicht zu schieben. So bekommen Sie einen bündigen Abschluss. Das Drahtende binden Sie an einer Drahtklammer fest, die fest im Strohring verankert wird.