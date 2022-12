Damit die Vase durch die hohe Blume mit der großen Kopflast nicht kippt, ist es wichtig, ein schweres Exemplar zu wählen. Es kann auch helfen, Steine in die Vase zu füllen und erst dann die Blume hinein zu stellen. Außerdem hilft es der Blume, wenn die Vase so hoch ist, dass der Stiel nicht die gesamte Last der Blüten alleine tragen muss.

In einer hohen Vase hält sich das Amaryllisgewächs länger, da der Stiel das Gewicht der Blüten nicht alleine aushalten muss. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner