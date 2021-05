Im Winter verkriechen sich Insekten und warten in ihren warmen Verstecken auf den Frühling. Gut, wenn sie dann auf dem Balkon einen Unterschlupf finden. Thea Lang bietet ihren Gästen verschiedene Möglichkeiten, neben den klassischen Nisthilfen . So wartet ein Eichenbalken mit kleinen, gebohrten Löchern auf Mauerbienen. Umgestülpte Blumentöpfe und ein kleiner Reisighaufen locken ebenso Bewohner wie ein armdicker Ast, den Thea Lang über die Töpfe legt und verrotten lässt. Im Reisighaufen haben sich in einem Winter Heuschrecken eingenistet. "Da gab es im Frühling viele kleine Heuschrecken", sagt Lang.

Insekten und Pflanzen gehen häufig sehr enge Symbiosen ein. Nur wenn sie die richtige Pflanze finden, können sie sich entwickelt. So ernähren sich beispielsweise die Raupen des Tagpfauenauges fast ausschließlich von Brennnesseln. Der Schwalbenschwanz lebt besonders häufig an Orten, an denen Doldenblütler wie Dill, wilde Möhre oder Fenchel wachsen. "Die einzige Ausnahme in meinem Garten ist Lavendel. Der ist nicht einheimisch, aber für die Insekten sehr wertvoll", sagt Thea Lang.