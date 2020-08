Bienenfreundlicher Garten So locken Sie Insekten ins Dahlien-Beet

All you can eat: Der Salbei 'Amistad' ist bei Insekten sehr beliebt. Erst beißt die Hummel Löcher in die Blüte und bedient sich. Dann schlagen auch die Bienen zu. Ohne die Hilfe der Hummeln, kämen die Bienen jedoch nicht an den süßen Salbei-Nektar. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius