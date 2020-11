Wird es kalt draußen, ist die perfekte Zeit für Vitamine von der Fensterbank. Ganz leicht lassen sich Sprossen und Keimlinge im Glas oder in der Schale selber ziehen. Für den Lockdown light haben diese Vitaminbomben folgende Vorteile: Sind die Gefäße und Samen einmal angeschafft, brauchen Sie nicht mehr in den Laden gehen, um frisches Grün zu kaufen. Familien können gemeinsam Sprossen und Co. heranziehen. Gerade Kresse wächst schnell. Das zu beobachten, ist für Kinder spannend und verkürzt die Zeit. Alles was Sie zur Anzucht von Sprossen, Keimlingen und Grünkraut wissen müssen, finden Sie hier: