Hauswurze im Topf können viele Jahre alt werden, doch nach etwa drei Jahren sollte man eine Pflanzung überarbeiten. Andere Pflanzen haben sich angesiedelt, Teile der Pflanzen sind abgestorben oder haben sich so vermehrt, dass der Topf einfach zu eng ist. Brigitte Goss nimmt erst einmal alles aus dem Topf und entferne abgestorbene Teile, Erde und unerwünschten Bewuchs. Dann wird neu gepflanzt.

Im achten Jahrhundert wies Karl der Große in seiner Landgüterverordnung per Gesetz an, alle Hausdächer zum Schutz vor Blitzschlag mit dem Dachwurz zu bepflanzen. Es sollte vor Blitz und Donner schützen. Ein Aberglaube? Sicher kann man sich nicht auf eine Pflanze als Blitzableiter verlassen. Doch zumindest scheinen die feinen Blattspitzen der Dachwurze einen elektrischen Spannungsausgleich zwischen Haus und Luft zu bewirken. Und vielleicht bringen sie als Geschenk eine dauerhaft entspannte Atmosphäre ins Haus der Beschenkten.