Ebenso haben die Exoten spezifische Ansprüche an den Boden. Wer also lange Freude an ihnen haben möchte, sollte sich vor dem Anpflanzen gründlich belesen oder sich von einem Fachmann beraten lassen.

Vor allem für immergrüne Pflanzen sind langanhaltende Frostperioden, verbunden mit Sonnenstrahlung, schädlich. Genauso können aber auch sehr früh einsetzender Frost (Abhärtung junger Triebe noch nicht beendet) als auch sehr späte erste Fröste (im Januar oder Februar, wenn bei vielen Exoten in der Heimat schon die neue Vegetationsperiode beginnt) sowie Spätfröste (Schädigung des Neuaustriebes) für große Schäden sorgen. Ein Indiz für die Bedürfnisse kann die sogenannte Winterhärtezone sein. Pflanzen aus den Zone 6b und darunter sind nicht so frostgefährdet und gedeihen gut. Pflanzen der Gruppe 7a sollte in geschützte Lagen gepflanzt werden. Exoten der Zone 7b brauchen es wärmer - sie gedeihen in Gegenden, in denen zum Beispiel Wein angebaut wird. Die Pflanzengruppe 8a ist ohne zusätzlichen Winterschutz oder in innerstädtische Innenhöfen kaum machbar.