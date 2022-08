Die zweite Aufgabe war ein hoher Raumschmuck zum Thema "Freiheit der Gesellschaft". Also habe ich mir überlegt: Was verbindet uns Menschen, egal welcher Herkunft? Es sind unsere Wurzeln, sie prägen unsere Vergangenheit und Zukunft. Mein Raumschmuck vereint also Wurzelwerk und Pflanzen, die aus allen Teilen der Welt kommen, und symbolisiert eine Gruppe. Außerdem habe ich über 200 Spiegel angebracht. Indem die Betrachter sich in ihrem Spiegelbild wiederfinden, werden sie Teil dieser Gruppe.