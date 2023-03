Oh. Ich war so überrascht. Ich hatte überhaupt nicht mit einem Besuch gerechnet. Aber dann tauchte das MDR Garten-Team hier auf. Ich bekam den Pokal, dann wurde die Plakette mit meinem Namen angebracht. Das war toll.

Meine Oma hat diesen Blumenladen eröffnet, da war sie schon fast Rentnerin. Ich war 15 Jahre und hatte eigentlich kein Interesse an Blumen und Garten und sowas. Ich wollte studieren. Aber dann habe ich im Laden immer geholfen. Meine Oma und mein Vater, der den Laden übernahm, haben mich mit auf ganz viele Messen und Ausstellungen genommen. Das hat mir dann doch sehr gefallen. Ich habe so viel gesehen, so viele Ideen mitgenommen. Ich entschied mich für eine Floristen-Ausbildung.