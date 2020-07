Ist das getan, geht es um den Maßstab. Passt wirklich alles, was ich mir für meinen Garten wünsche, ins Grundstück hinein? Burmeister rät zu maßstabsgetreuen Zeichnungen. "Ein Zentimeter Platz auf dem Papier, einen Meter im Garten - und man bekommt ein gutes Raumgefühl", so der Planer.

Und dann kommen die Wünsche: ein Autostellplatz, eine Terrasse, der Kinderspielbereich und Platz für Beete. Was davon muss es wirklich sein? Burmeister rät dazu abzuwägen. Muss der Autostellplatz wirklich gleich am Haus und bequem zu erreichen sein? Oder sind ein paar Schritte mehr zumutbar, wenn ich dafür einen Grünstreifen am Haus gewinne?

Für die Terrasse lieber ein bisschen mehr Platz einplanen. Bildrechte: MDR/Dr. Philipp Schönfeld

Den Kinderspielbereich rät Burmeister möglichst klein zu halten. Kinder werden sehr schnell groß und weichen dann aus - auf einen richtigen Bolzplatz zum Beispiel. Eine transportable Sandkiste, ein kleines Fußballtor und vielleicht eine Schaukel - das reicht. Ein Baumhaus? In den meisten Fällen ist das laut Burmeister etwas für Väter, die Spaß am Bauen haben. Plant man eines ein, sollte man überlegen, wie lange es der Nachwuchs tatsächlich nutzt. Lieber sollte man mehr Platz für eine Terrasse einplanen, wie der Gartengestalter empfiehlt. Dieser schöne Platz wird oft zu klein geplant - und bei der Gartenparty gibt's Gedränge. Also lieber etwas größer denken. Wichtig ist außerdem, die Terrasse in der Wegebeziehung gut mit dem Haus zu verbinden. Denn wer mag auf dem Weg zum Tisch schon gern nasse Füße bekommen? Denken Sie auch über mehrere Sitzgelegenheiten nach, je nach Stand der Sonne und Tageszeit.