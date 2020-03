Da es in meinem Garten immer irgendwo ein freies Plätzchen gibt, wurde aus den Stangen schnell das Grundgerüst für eine Pflanzentipi. Die stumpfen Enden der Äste haben wir mit dem Beil angespitzt. So stecken die Hölzer schön fest im Boden. Damit das Tipi stabil steht, werden die Stöcker oben wie ein Quirl mit einem Seil zusammengebunden. So hält das Tipi auch stärkere Winde aus.

Die Bohnensamen werden einfach mit dem Finger in die Erde gedrückt. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Für die Stangenbohnen nehme ich recycelte Töpfe mit der Mindestgröße von zwölf Zentimeter. Die Topfgröße ist meist am Topfboden abzulesen. Die Gefäße fülle ich mit sehr humoser Gartenerde. Jede handelsübliche Pflanzerde kann aber auch verwendet werden. Pro Topf setze ich in möglichst weitem Abstand drei Samenkörner in die Erde. Es ist völlig ausreichend, wenn sie einfach mit dem Finger in die Erde gedrückt werden. Angießen nicht vergessen! Sonst kommt der Keimprozess nicht in Gang.