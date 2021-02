Unterschlupf für Tiere Eine Benjeshecke aus Ästen, Strauch- und Baumschnitt anlegen

Baumschnitt, Äste von Sträuchern und Hecken sowie dürres Gestrüpp können für eine Benjeshecke verwendet werden. Zwischen Balken wird das Altholz einfach aufgestapelt. Gerade in naturnah angelegten Gärten ist so eine Hecke ideal: für Tiere dient sie als idealer Lebensraum. Aber Achtung: Hecken und Sträucher dürfen nur noch bis zum 28. Februar radikal zurückgeschnitten werden. Ab März beginnen die Vögel zu brüten und das Naturschutzgesetz verbietet dann starke Eingriffe in die Natur.