Für eine Pflanze in einem hängenden Garten benötigt man zwei große und eine kleine Flasche. Eine große Flasche ist der querliegende Wassertank, in dem die beiden anderen Flaschen kopfüber stecken. Dabei funktioniert die eine Flasche als Wasserzufuhr, in der anderen gekappten Flasche wächst die Pflanze.

Eine große Flasche, der Wassertank, wird mit schwarzer Farbe besprüht. So können sich darin keine Algen und Moose bilden. Schneiden Sie mit einem scharfen Messer zwei x-förmige Öffnungen in die liegende Flasche: eins in Deckelnähe, das andere in Bodennähe. In das erste Loch (Deckelnähe) wird später die kleine Flasche eingesteckt, sozusagen der Zufluss für den Wassertank. In das zweite Loch in Bodennähe wird der Flaschenhals mit der Pflanze platziert.