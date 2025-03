Bauanleitung Hochbeete zum Nachbauen

Hauptinhalt

Ein Hochbeet bringt viele Vorteile. Da sich die Erde im "Hohen Beet" schneller erwärmt, gedeihen die Pflanzen besser, als in ebener Erde. Auch können weniger Krankheitserreger an die Pflanzen gelangen. Im Vordergrund steht jedoch die Höhe - und das bequeme Gärtnern. Schüler und Lehrer der Grundschule in Rositz haben, gemeinsam mit Gartenexpertin Brigitte Goss, drei verschiedene Hochbeet-Varianten angelegt.