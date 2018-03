Clever und praktisch Ein Hügelbeet anlegen

Damit alle Pflanzen genug Licht bekommen, sollte das Hügelbeet von Nord nach Süd ausgerichtet sein. Bevor es in die Höhe wächst, wird die Fläche spatentief ausgeschachtet. Gartenabfälle, die im Herbst und im Winter angefallen sind (Baumschnitt, Blätter, Kompost, Bioabfall), können schichtweise eingearbeitet werden. Kompaktes wie Holz und Äste werden mit fluffigen Abfällen, wie Laub, sozusagen ausgepolstert. Das Laub wird nur locker eingearbeitet, so kommt Sauerstoff ins Beet. Es sollte nicht verdichtet werden! Die Gartenabfälle verrotten mit der Zeit, geben Wärme und Nährstoffe frei. Im Frühjahr erwärmt sich das Hügelbeet schneller, weil die Sonne fast waagerecht auf die Seiten fällt. Gemüse kann so etwa zwei Wochen früher geerntet werden, als von herkömmlichen Beeten.

Für das Gießwasser werden oben ins Hügelbeet Blumentöpfe eingegraben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auf den Hügel werden Blumentöpfe im Erdreich eingegraben, über die später gegossen wird. Im Sommer kann der Gartenschlauch einfach in die Töpfe gehalten werden und das Wasser läuft nicht an der Seite herunter, sondern sickert ganz langsam in den Hügel. Eine Schicht Mulch verhindert das Austrocknen der Oberfläche.



Pflanzen für das Hügelbeet



Ein Hügelbeet setzt im Laufe der Jahre viele Nährstoffe frei. Deshalb bepflanzt man es in umgekehrter Reihenfolge. Man fängt im ersten Jahr mit den Starkzehrern an, die auch Stickstoff abbauen: also Kürbis, Zucchini, Kohl, Kohlrabi, Porree. In den Folgejahren bepflanzt man es dann mit genügsamen Gemüsesorten.