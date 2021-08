Bei der Planung eines Grabes beziehungsweise der Grabbepflanzung ist die Standortbestimmung am wichtigsten. Wird das Grab in der prallen Sonne liegen oder werfen große Bäume den ganzen Tag Schatten? Stehen dort Nadel- oder Laubbäume? Nach dem Standort richtet sich die Pflanzenauswahl. "Fragen Sie am besten den ansässigen Friedhofsgärtner", rät Claudia Bartel, Friedhofs- und Staudengärtnerin in Erfurt.