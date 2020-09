Ihr Kind hat Geburtstag? Dann zünden Sie ruhig Kerzen an. (Das gilt natürlich auch für alle anderen Gedenktage.) – Außerdem gibt es kleine Buchstaben-Kerzen für Geburtstage, die normalerweise in den Kuchen gesteckt werden. Warum nicht diese zwischen die Blumen stecken? Sie können als Deko einfach ein paar Tage in der Erde stecken bleiben und ggf. im Folgejahr wiederverwendet werden. Ein schöner Ballon kann zum Geburtstag auch das Grab schmücken.

Es gibt so viele weitere Tage, an denen die Kinder fehlen: Die Schuleinführung kann einer davon sein. Basteln Sie aus wetterbeständigem bzw. wetterfestem Spezialpapier (das gibt es in gut sortierten Bastelläden) kleine Zuckertüten und dekorieren Sie damit das Grab. Auf ähnliche Weise lassen sich auch alle anderen "großen" Tage sichtbar machen. Überlegen Sie, welches Symbol zu dem Tag passt. Und wenn Sie keine Idee haben: Tauschen Sie sich mit anderen verwaisten Eltern aus! Sie wissen oft, wie es Ihnen geht, und können gerade an solchen Tagen gute Ratgeber sein.