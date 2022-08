Kein japanischer Garten ohne Bonsai. Wir kennen Bonsais eigentlich als kleine Bäume in flachen Schalen. Doch wie die Minibäume können auch große, heimische Bäume in Form gebracht werden. Die Kiefer oder sogar ein Apfelbaum lassen sich mithilfe von Seilen und Gestellen binden. Das Einzige, was dazu nötig ist, ist das Wissen um die Technik und eine Menge Geduld, sagt Ingo Günther, Gartenamtsleiter aus Bad Langensalza. Da die großen Bäume oftmals bereits vorhanden sind, lohnt es sich, die Gartengestaltung an ihnen auszurichten. Das spiegelt auch den Grundsatz von japanischen Gärten wieder, die Natur in Miniaturform darzustellen.

Mit bestmmten Bindetechniken werden Bäume in Form gebracht und so zu Bonsais gezogen. Bildrechte: MDR/Estha Taddigs