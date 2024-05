Gegenüber herkömmlichen Kartoffelbeeten hat der Turm mehrere Vorteile: Es wird weniger Platz für den Anbau benötigt, so dass er sogar auf Balkon oder Terrasse gestellt werden kann. Außerdem kann er im Garten eine dekorative Funktion übernehmen. Bei der Pflege und Ernte ist wenig Aufwand nötig. Unkraut ist im Turm gut sichtbar und kann deshalb leicht entfernt werden. Mit einem geringen Pflegeaufwand kann man also in Ruhe bis zur Ernte abwarten. Die Ernte ist ergiebig: Pro Pflanzkartoffel können im Schnitt über 20 Kartoffeln aus dem eigenen Bioanbau geerntet werden.