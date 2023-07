Selbstklimmer bilden Haftorgane aus, mit deren Hilfe sie nach oben klettern und sich festhalten. Die Haftorgane sind auf der Fassade auch nach dem Entfernen sichtbar und lassen sich schwer entfernen. Sie sollten nur auf intakten Oberflächen ohne Risse und Spalten wachsen, denn sie bilden lichtfliehende Triebe aus, die in Ritzen und Nischen, Spalten oder unter den Putz wachsen und damit Bauschäden verursachen. Viele Selbstklimmer wachsen stark. Sie müssen regelmäßig geschnitten werden.

Ob aus Holz oder Metall - Gerüstklimmer wie Wein brauchen ein Gerüst, an dem sie sich emporwinden können.

Ob aus Holz oder Metall - Gerüstklimmer wie Wein brauchen ein Gerüst, an dem sie sich emporwinden können.

Ob aus Holz oder Metall - Gerüstklimmer wie Wein brauchen ein Gerüst, an dem sie sich emporwinden können. Bildrechte: MDR/Heike Mohr

Gerüstklimmer sind Pflanzen, die zum Begrünen einer Fassade oder Mauer ein Rankgerüst, ein Rankgitter, Spanndrähte oder eine andere Rankhilfe benötigen. Daran ranken oder winden sie sich nach oben - viele bilden Kletterorgane, kommen aber nicht direkt in Kontakt mit der Wand darunter. Sie hinterlassen keine "Spuren" auf der Fassade.

Kletterhilfen gibt es aus Holz, Spanndrähten oder Metallstangen. Im Handel sind zudem geeignete Dübel-, Befestigungs- und Hakensysteme zu finden - auch für Wände mit Dämmung. Die Wahl der Kletterhilfe ist abhängig von der Art der Gerüstklimmerpflanze. Es ist sinnvoll, sich beraten zu lassen. So bietet der Verein Umweltbund Ökolöwe in Leipzig eine kostenlose Beratung an.