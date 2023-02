Der kleine kugelige Baum sieht aus, als wurde er rund geschnitten. Aber er wächst einfach so. Für manche wirkt dies künstlich, doch es kann auch ein sehr schönes Gestaltungselement darstellen. Feldahorn gilt als äußerst robust bei Trockenheit. Der Baum wirft im Extremfall zwar die Blätter ab, kann aber durchaus im nächsten Jahr wieder austreiben, so als wäre nichts gewesen. Im Alter wird der Baum etwas breiter und wirkt dadurch natürlicher. Der Kugel-Feldahorn sieht zunächst aus wie rund geschnitten. Erst im Alter erhält er eine natürlichere Form. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Diese kleine Auslese der Blumenesche ist ein gefälliger, schöner Zierbaum. Die Blüten locken Insekten an und verströmen einen sehr angenehmen Duft. Die Blumenesche leidet nicht am Eschensterben der heimischen Schwester, der Esche. Dieser Baum hat sich in den letzten Jahren als Straßenbaum für extreme Standorte bewährt.

Die Blüten der Blumenesche sind bei Bienen beliebt. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Die Blasenesche ist in ihrer natürlichen Form ein mehrstämmiger Großstrauch. Als Veredlung auf einen Hochstamm wird sie gezähmt. Dieses Gehölz gilt als frostempfindlich und wurde lange nur an geschützten Standorten gepflanzt. Doch in den letzten Jahren zeigt sie nur noch selten Schäden. Sie zeichnet sich durch ihre späte Blüte im Hochsommer aus. Die hübschen Blüten werden stark von Bienen beflogen. Die Blasenesche ist eigentlich ein Großstrauch und wird auf einem Hochstamm veredelt. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Zieräpfel gibt es in vielen unterschiedlichen Sorten. Sie blühen äußerst üppig in weiß bis dunkelrosa, werden stark von Bienen beflogen und gelten als gute Befruchter für Frucht-Apfelsorten. Im Herbst bilden die meisten Zieräpfel essbare kleine bis sehr kleine Früchte. Einige Sorten behalten die Früchte als Zierschmuck bis in den Januar. Vögel schätzen die Früchte als Winterfutter. Zieräpfel sind in der Urform mehrstämmige Großsträucher, werden aber auch als Hochstamm veredeln. Der Zierapfel kann bis in den Januar als Futterstelle für Vögel dienen. Im Frühjahr locken seine vielen Blüten Bienen und Hummeln. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Diese Birnenart sieht dem Olivenbaum aus dem Mittelmeerraum ähnlicher als der heimischen Birne. Die silbrig behaarten Blätter der Birne schützen sie vor starker Sonneneinstrahlung. Deshalb gedeiht die weidenblättrige Birne sogar vor reflektierenden Glasgebäuden und hitzeabstrahlenden Teerflächen. Die Hängeform wird als kleiner Zierbaum in verschiedenen Höhen angeboten. Die Birne ist ein hängender Zierbaum. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss