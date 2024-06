Auch hier gilt: Es kommt darauf an. Von vielen Kräutern werden Samen angeboten. Dill und Petersilie beispielsweise kann man zwar aussäen, aber beide keimen nicht so leicht. Kapuzinerkresse hingegen ist meist eine sichere Bank in der Aussaat. Die meisten Kräuter werden jedoch auch als Pflanzware angeboten - sei es als voll ausgewachsene und meist zu dicht gesetzte Pflanzen in Töpfen im Super- oder Gartenmarkt oder als Jungpflanzen in kleinen Substratwürfeln.