Die Blüten des Mutterkrautes (Tanacetum parthenium) sind kleine, weiß-gelbe Farbtupfer. Durch sie gewinnt der Blumenstrauß an Volumen, ohne zu überladen zu wirken. Die Blüten erinnern an die Kamille. Der Vergleich liegt gar nicht so fern, beide gehören zu den Korblütengewächsen (Asteraceae) und sind Heilkräuter. Bildrechte: MDR/Lena Schön