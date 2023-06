Noch besser sind Pflanzen, die in deiner Gegend wachsen. Schau am besten in einer regionalen Gärtnerei vorbei und kaufe dir Pflanzen oder Saatgut, das an deine Region angepasst ist. Darüber freuen sich nicht nur die Tiere, auch dir erspart das eine Menge Arbeit beim Gärtnern. Diesen Tipp gibt auch Karsten Künzler, Hobbygärtner aus Rastenberg in Thüringen, seinen Gästen, wenn sie ihn in seinem naturnahen Garten besuchen. Er versucht bereits seit über 30 Jahren seinen Garten im Einklang mit der Natur zu gestalten.