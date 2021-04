Natürlich-schöne Osterdeko selbst gestalten

Zu Ostern steht der Frühling meist schon in den Startlöchern. Die Natur dient hier zur Inspiration und die Materialien, die sie zur Verfügung stellt als Grundlage. Besonders gut eignen sich verschiedene Zweige wie Forsythie, Birke oder Weide. Sie bilden die Basis. Zusammen mit grünen Elementen wie Moos. Frühblüher wie Osterglocken, (französische) Tulpen, Narzissen oder Traubenhyazinthen bringen Farbe in die Dekoration. Dann kommen die klassischen Oster-Symbole dazu: Das Osterei in verschiedensten Farben und Materialien darf nicht fehlen. Wer selbst gefärbte oder bemalte Hühnereier gestaltet, bringt noch mehr Individualität in die Osterdekoration. Nicht so zerbrechlich sind wiederverwendbare Plastikeier, die mittlerweile auch in den unterschiedlichsten Stilen erhältlich sind. Besonders schön wirken auch die kleinen, gefleckten Eier der Wachtel, oder die im Gegensatz dazu riesigen Straußeneier.