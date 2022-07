Pergola: Fünf Pflanzen, die schöne grüne Wände bilden

Kiwis klettern gern an und auf Pergolas. In warmen Gegenden hängen die Früchte dann direkt von der grünen Decke in den Mund. Je nach Standort ist das in Deutschland auch möglich. Statt der großen, klassischen Kiwi eignen sich allerdings die kleinen Kiwibeeren besser. Sie wachsen auch bei niedrigeren Temperaturen. Wer keinen Wert auf die Früchte legt, kann die buntblättrige Kiwi an seine Pergola setzen. Diese hat keine Früchte, aber dafür schöne, große Blätter, die hellgrün und rosa gefärbt sind.