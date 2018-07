Schmetterlinge flattern nicht nur im Sonnenschein durch den Garten. Auch in den Abendstunden und in der Nacht sind viele Falter unterwegs, die auf der Suche nach Nahrung ganz bestimmte Blüten anfliegen. Die nachtaktiven Insekten wiederum schmecken Vögeln und Fledermäusen, die erst auf die Jagd gehen, wenn die Abenddämmerung beginnt. Wer Futterpflanzen für Nachtfalter in seinem Garten sät, hilft deshalb auch dem Braunen Langohr, der Breitflügelfledermaus, dem Großen Abendsegler und anderen Fledermäusen.

Schmetterlinge lassen sich außerdem mit Kindern wunderbar beobachten, um sie für die Natur und deren Schutz zu begeistern - am Tag wie auch nach Sonnenuntergang, wenn die Nachtfalter fliegen. Im Staudenbeet bieten die Blüten der Katzenminze (Nepeta) wahre Leckereien für Schmetterlinge, Bienen und Hummeln. Nelken und Phlox sprechen die geflügelten Gartenbewohner ebenfalls an.

"Seifenkraut lockt Nachtfalter an und breitet sich im Garten so sehr aus, dass zum Beispiel Giersch damit in Schach gehalten werden kann", sagt die Gartenfachberaterin Brigitte Goss. Sie rät, in einer verwilderten Ecke im Garten konkurrenzstarke Blumen für tag- und nachtaktive Schmetterlinge auszusäen. Beispiele sind Wildblumen wie die Nachtkerze (Oenothera biennis), Weiße Lichtnelke (Silene album) oder das Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris), die einen eher trockenen, sonnigen Standort bevorzugen. Die drei Pflanzen ziehen insbesondere Nachtfalter an. Für tagaktive Schmetterlinge sind zum Beispiel Natternkopf, Skabiose, Lavendel, Wasserdost und Acker-Witwenblume interessant.