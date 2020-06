Spreizklimmer

Weiß-rosa blühende Ramblerrose der Sorte 'Ayshire Queen': Kletterrosen zählen zu den Spreizklimmern. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss Diese Pflanzen haken sich in der freien Natur mit Stacheln, Dornen oder abstehenden Seitenzweigen an vorhandener Vegetation fest. Hier eignen sich Kletterhilfen aus waagerecht ausgerichteten Holzlatten, Stäben oder Drahtseilen, mit Abständen von etwa 40 Zentimetern zwischen den einzelnen Etagen. Bei gekauften Gerüsten oder Spalieren ist auf eine ausreichende Anzahl waagerechter Sprossen zu achten. In die Gruppe der Spreizklimmer gehören zum Beispiel Kletterrosen und gelb blühender Winterjasmin.

Winden

Windende Kletterpflanzen klimmen an senkrechten und waagrechten Seilen empor. Sie erobern auch Stangen und Säulen mit größeren Durchmessern. Hierzu gehören die mehrjährigen Blauregen, einige Geissblattarten, Knöterich und Hopfen sowie die einjährigen Prunkwinden und Sternwinden. Die Gerüstmaterialien sollten nur nicht zu glatt sein. An rauen Oberflächen finden sie gut halt.

Rankpflanzen

Clematisblüte der Sorte 'Daniel Deronda' Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes Mit oft korkenzieherähnlichen Spross- oder Blattteilen halten sich die so genannten Ranker an den Kletterhilfen fest. Sie bevorzugen gitterförmige Kletterhilfen, deren Streben nicht zu dick sein sollten. Als Faustregel gilt: Alles bis zu Bleistiftdicke - das sind etwa sieben Millimeter, kann von den Spross- oder Blattranken gut umwickelt werden. An massiveren Gerüsten muss oft mit Anbinden Halt gegeben werden. Gute Dienste als Kletterhilfen leisten bei den Rankern zum Beispiel Baustahlgitter oder gitterartige Drahtbespannungen. Typische Vertreter der Rankpflanzen sind Clematis, und bei den Einjährigen, die Prunkwinde und Schwarzäugige Susanne.

Selbstklimmer