Die Bezeichnungen Schottergarten und Kiesgarten beziehen sich in der Gartengestaltung nicht auf die Gesteinsgröße, die im Beet verwendet wird. Es geht dabei um den gestalterischen Aspekt und die Verwendung des Gesteins. Während Schottergärten für tote Steinwüsten ohne Bewuchs stehen, sind Kiesgarten lebendige Biotope mit vielen trockenheitsverträglichen Stauden, die zahlreiche Insekten anziehen.

Die klassisch angelegten Kiesgärten gehen auf Beth Chatto zurück. Die Engländerin hat Mitte der 70er Jahre den Dry Garden etabliert. Dieser enthält Stauden die Trockenheit vertragen. Das Gestein (Splitt, Kies oder auch Schotter) dient dabei als Mulch , wird aber auch in den Boden eingearbeitet. Mediterrane Pflanzen brauchen lockeren luftigen Boden mit einer größeren Porenstruktur.

Das funktioniert so: Zuerst etwas kleineres Gestein (z.B. Splitt) in den Boden einarbeiten. Dann die hitzeverträglichen und trockenheitsliebenden Pflanzen einpflanzen und noch einmal eine drei bis acht Zentimeter dicke Schicht Kies oder Schotter oben drauf. Das verhindert, dass Unkraut durchwächst - das Beet wird also pflegeleicht. Samenunkräuter finden außerdem keinen Bodenkontakt und verbrennen.