Gartenplanung Wie viel Raum braucht ein Sitzplatz?

Vor der Anlage eines Sitzplatzes kommt das große Stühlerücken und Ausprobieren. Was suchst Du? Einen Essplatz? Einen Platz, an dem sich entspannen und Kaffee trinken lässt? Der optimale Platz ist nicht einfach zu finden. Am besten legst du mehrere Sitz- und Verweilplätze an. Das funktioniert meist sogar in einem kleinen Garten. Bevor du entscheidest, was wohin kommt, solltest du erst einmal Stühle in den Garten stellen und testen, wo du dich am wohlsten fühlst.

Beachte den Lauf der Sonne. Ein Gartenbereich mit Morgensonne eignet sich für einen Frühstücksplatz. Eine Ecke mit Abendsonne ist die perfekte Feierabendzone. Wähle nach deinen persönlichen Vorlieben einen Sonnenplatz oder Schattenplatz. Dieser sollte zudem vor Wind und den neugierigen Blicken von Nachbarn und Passanten geschützt liegen. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Ein Essplatz direkt oder möglichst nah am Haus, ist am wichtigsten. Hier hast du die kürzesten Wege in die Küche, um Geschirr zu holen und Speisen nicht weit tragen zu müssen. Dieser Platz sollte so groß sein, dass alle Bewohner des Hauses dort Platz finden.

Wie viel Raum ein Essplatz braucht, lässt sich ausrechnen. Pro Stuhl sollte man etwa 60 bis 80 Zentimeter Tischkantenlänge veranschlagen. Ein Gedeck benötigt pro Sitzplatz eine Tiefe von 35 Zentimeter bis zur Mitte des Tisches. Natürlich brauchen auch die Stühle rund um den Tisch Platz.

Ein Sitzplatz an einem Esstisch benötigt einen Abstand von der Tischkante von 90 bis 100 Zentimetern, damit die Person bequem aufstehen und sich setzen kann. Kinderstühle, wie "Tripptrapp", benötigen in der Regel mehr Platz als ein normaler Stuhl. Rollstühle brauchen zum Rangieren eine ebene Fläche von 150 Zentimetern, ab der Tischkante gemessen. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Rechnet man alles zusammen, ergeben sich diese Zahlen:

4 Personen benötigen: ca.9 m² (3m x 3m)

6 Personen benötigen: ca. 12 m² (3 m x 4 m)

8 Personen benötigen ca. 15 m² (3 m x 5 m)

Für einen Grill solltest du 3 m² und für einen Sonnenschirm (Standfuss) 1m² einplanen

Für Partys werden häufig Bierzeltgarnituren aufgestellt. Sie benötigen mit einem Tisch (220 cm x 50 cm) und zwei Bänken (220 cm x 25 cm) eine Stellfläche von 220 cm x 125 cm (sehr eng) bis 200 cm (bequem). Um zwischen Bierzeltgarnituren durchgehen können, ist ein Abstand der Bänke von 50 Zentimetern ausreichend. Eine Bierzeltgarnitur bietet Platz für acht bis zehn Personen.

Wenn du gerne größere Party feierst, kannst du eine angrenzende Rasenfläche so anlegen, dass sie eben an die Terrassenfläche anschließt. So kann der Rasen als Terrassenerweiterung für viele Gäste ganz ohne Stolperfalle genutzt werden. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss