Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

So entsteht ein selbstgebautes Kartoffelstövchen Wählen Sie eine große Kartoffel aus. Legen Sie die Kartoffel horizontal vor sich. Steht Sie von allein? Wenn nein, schneiden Sie unten ein Stück ab, so dass sie einen guten Stand erhält. Schneiden Sie außerdem eine gerade Fläche vom oberen Teil ab. Dort wird das Teelicht hingestellt. Biegen Sie einen alten Löffel um etwa 90 Grad nach hinten. Stecken Sie den Stiel in die Kartoffel, so dass die eigentliche Löffelfläche sich über dem Teelicht befindet. In die Vertiefung wird schließlich das Wachs zum Erwärmen gegeben. Die Entfernung zwischen Löffel und Teelicht und somit auch die Wärmezufuhr lässt sich durch das Rausziehen bzw. Reinschieben des Löffelstiels steuern. Wenn Sie mehrere davon basteln und sie im Kreis aufstellen entsteht ein sogenanntes Löffelkarussell.