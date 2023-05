Der Graue Storchschnabel (Geranium cinereum) ist ein Sonnenanbeter. Er entwickelt sich gut in Kies- und Steingärten oder Felssteppen. Trockene, teilweise auch windige Standorte sind kein Problem. Das Besondere: Auch im Winter behält der graue Storchschnabel seine grünen Blätter. Die Staude wächst kompakt und ist auch für den Kübel geeignet. Sie wird etwa 20 Zentimeter hoch und 25 Zentimeter breit.

Eine klassische Schönheit ist der Kaukasus-Storchschnabel (Geranium renardii). Er eignet sich für sonnige, frische und trockene Lagen. Der Kaukasus-Storchschnabel wird etwa 30 Zentimeter hoch und wächst horstartig. Er ist ein idealer Bodendecker, der aber nicht wuchert. Die etwas kleineren zarten Blüten wirken verspielt in Steinbeeten und Rabatten. Auch unter Bäumen oder am Gehölzrand gedeiht er und schränkt gleichzeitig den Unkrautwuchs ein.

Eine tolle Staude für die Sonne ist auch der Blutstorchschnabel (Geranium sanguineum) - ein Geranium, das auch bei uns heimisch ist. Der Blutstorchschnabel kommt gut an einem trockenen Standort klar und lockt zahlreiche Bienen an. Die Staude eignet sich für die Umpflanzung von Beeten. Das Laub entwickelt eine schöne Herbstfärbung.

Blutstorchschnabel lockt Insekten an - manchmal einfach zum Ausruhen.

Bildrechte: Brigitte Goss

Der doch eher eigenwillige Name 'Espresso' (Geranium maculatum) bezieht sich auf das bräunliche Laub der Pflanze, das sehr schön mit den zartlila gefärbten Blüten kontrastiert.

Bildrechte: Annemarie Eskuche

Der Braune Storchschnabel (Geranium phaeum) wächst ursprünglich im Balkan und gehört zu den besonders früh blühenden Arten. Er breitet sich gut an schattigen und auch trockenen Standorten aus. Der Braune Storchschnabel bildet Blüten in unterschiedlichen Farben aus (weiß, blau-violett). Das Geranium sät sich selbst aus. Wer also eine starke Ausbreitung im Garten vermeiden möchte, sollte die Staude nach der Blüte zurückschneiden.