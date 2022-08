In vielen Gärten wachsen Agapanthus und Nerinen zwar in Töpfen, doch es geht auch anders: Gärtnermeister Uwe Schachschal hat ein Südafrika-Beet in seinem Kleingarten in Sömmerda angelegt. Damit die Pflanzen darin den Winter überleben, schützt er sie. Das Vorgehen habe sich in den vergangenen Jahren bewährt, so Schachschal. In klimatisch günstigen Regionen könnten Südafrika-Pflanzen so im Freien überwintern.