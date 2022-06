Zunächst ist die Wahl des Pflanzgefäßes wichtig. Dabei sollte beachtet werden, dass die Schale im Freien stehen muss, damit sie lange hält. "Eigentlich funktionieren alle Gefäße. Ich kann die Sukkulenten auch in eine Holzkiste setzen. Allerdings ist so eine Holzkiste nicht so beständig", sagt Pascal Klenart. Er nutzt gerne beständiges Holz oder Zinkgefäße.

Ganz wichtig: Die Pflanzen, die in das Gefäß gesetzt werden sollen, müssen die gleichen Anforderungen haben. Pascal Klenart empfiehlt daher nur Sukkulenten zu verwenden. Sie sind für dieses Projekt am besten geeignet, da sie mit den Temperaturen gut auskommen und keine aufwändige Pflege benötigen.

Der preisgekrönte Gärtner findet eine kugelförmige Bepflanzung am dekorativsten: "Das passiert meist ganz automatisch, da man mit jeder Pflanze etwas Erde anhäufelt". Sukkulenten gibt es zudem in verschiedenen Höhen. Daher bietet es sich an, die höheren Pflanzen mittiger zu setzen. Einige Pflanzen hängen leicht. Werden sie an den Rand gesetzt und können am Gefäß herunterranken, schafft dies noch mehr Struktur.