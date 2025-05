Wasser im Garten Schwimmteich anlegen und pflegen

Das eingelaufene Wasser verdunstet natürlich mit der Zeit. Aber wird die Wasserfläche etwas beschattet, verdunstet im Sommer weniger Wasser als in der prallen Sonne. Regen bringt neues Wasser. Ein extra Zulauf oder ein regelmäßiges Auffüllen ist nicht notwendig.

Wichtig ist allerdings der Schutz vor Kapillarkräften. Zwischen Teich und Umfeld muss eine Kapillarsperre eingebaut werden. Diese verhindert, dass die trockene Umgebung an heißen Tagen wie mit hunderten Strohhalmen das Wasser aus dem Teich zieht. Eine Kapillarsperre ist im einfachsten Fall die weit über den Rand gezogene Teichfolie, die mit Steinen oder anderen Materialien verdeckt wird.

Die wichtigste Rolle in einem Teich spielen die Pflanzen, die unter Wasser wachsen. Diese sollen Sie regelmäßig mit einer Sichel zurückschneiden. Am besten eignet sich dafür eine scharfe Sichel mit einer Kugel an der Spitze, damit die Teichfolie nicht kaputtgeht. Alle Pflanzen, die über Wasser Blätter haben, tragen nicht zur Wasserreinigung bei. Sie sehen einfach hübsch aus.