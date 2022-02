Wasser im Garten Welche Pflanzen eignen sich für Schwimmteiche?

Ein Schwimmteich wird erst durch die richtige Pflanzenwahl zu einem Biotop, in dem sich Mensch und Tier wohl fühlen. Aber nicht jede Pflanze wächst an und in jedem Teich. Entscheidend ist der Nährstoff- und Kalkgehalt.