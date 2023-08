Wasser lässt sich auf verschiedenste Weise bei der Gartengestaltung einsetzen. Die Auswahl reicht von kleinen Brunnen sowie Quell- und Sprudelsteinen über Bachläufe bis hin zu Naturpools, Garten- und Schwimmteichen. Die Größe des Gartens oder Balkons bestimmt, welche Wasserstelle eingerichtet werden kann. Auch der Pflegeaufwand ist unterschiedlich groß, und nicht zuletzt haben beeindruckende Wasserstellen zum Teil stolze Preise.

Ein schön geformter Stein oder Felsbrocken mit einer Bohrung kann als Sprudelstein dienen. Er hat den Vorteil, dass er nur wenig Platz im Garten einnimmt, kaum Pflege braucht und je nach Form auch für Tiere verlockend ist: Insekten trinken an seinen Rändern, Vögel feuchten ihr Gefieder an. Bei der Form und Farbe des Sprudelsteins entscheidet der Geschmack: Aktuell sind zum Beispiel Dunkelgrau, Anthrazit und Schwarz gefragt, berichtet Thomas Ackermann von Regines Gartenmarkt im thüringischen Schönstedt. Die Steine gibt es in natürlichen Formen oder als Kugeln, Figuren und als zusammengesetzte Brunnen. Für Sprudelsteine gibt es eine spezielle Beleuchtung, die für besondere Effekte sorgt. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Durch das in den Stein gebohrte Loch wird ein Schlauch geschoben, der an die Pumpe angeschlossen ist. Bei den gängigen Systemen ruht der Sprudelstein auf einer stabilen, mit Glasfaser verstärkten Kunststoff-Platte. Darunter befindet sich das Wasserbassin, in dem die Pumpe steht. Das Bassin selbst wird in die Erde eingesetzt. Die Abdeckung kann zum Schluss verborgen werden, durch Gesteinsbrocken oder Schieferbruch zum Beispiel. Wer seinen Quellstein auch bei Nacht bewundern möchte, stattet den Pumpenschlauch mit einer speziellen LED-Beleuchtung aus. Die wasserdichten Leuchten strahlen das sprudelnde Wasser von unten an - auf Wunsch auch in Farbe.



Ein komplettes Set mit kleinem Stein, Technik, Abdeckung und Bassin gibt es bereits ab etwa 200 Euro. Für einen großen, attraktiven Brocken als Quellstein wird schnell ein hoher drei- bis niedriger vierstelliger Betrag fällig. Auch für Balkon und Terrasse gibt es Lösungen, bei denen kommen Naturstein oder Edelstahl zum Einsatz. Sprudelndes Wasser lockt gerade an heißen Tagen nicht nur uns Menschen, sondern auch Tiere in den Garten - durstige Bienen oder Vögel zum Beispiel. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Das Element Wasser findet sich oft auch in Form eines Zier- oder Naturteiches im Garten wieder. Am Anfang steht die Frage, ob ein Teich mit Fischen und attraktiven, aber anspruchsvollen Wasserpflanzen, ein Biotop oder ein Schwimmteich gewünscht und möglich ist. Jede Variante erfordert eine andere Bauweise und Ausstattung.

Für Einsteiger eignet sich ein Biotop - ein vielfältig bepflanzter Naturteich, der verschiedene Tiefenzonen hat. Angelegt wird er am besten mit Lehm oder Folie über einer Sandschicht. Ratsam sind überdies eine Mindestgröße von fünf Quadratmetern und eine Wassertiefe von 80 Zentimetern. Je größer das Gewässer, desto stabiler ist das Gleichgewicht zwischen Lebewesen und Stoffen am und im Teich. Eine Übersicht über passende Pflanzen bieten Gartencenter und Fachmärkte. Rohrkolben und Sauergrasgewächse wie zum Beispiel Seggen helfen dabei, Nährstoffe wie Stickstoff und vor allem Phosphat aus dem Wasser zu ziehen. So wirken sie einem übermäßigen Algenwachstum entgegen.